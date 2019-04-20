ديانا هشام تبهر جمهورها بالأبيض في جلسة تصوير ساحرة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ديانا جذبت الأنظار إليها من خلال طلة بيضاء أظهرتها كالأميرة، حيث ارتدت فستان أبيض قصير أظهر جمالها، بينما كان معها في الصورة حصان أبيض منح صورها سحرا خاصا.
الفنانة المصرية شاركت محبيها في عدد من الطلات الأخرى لها، حيث تنوعت ما بين الكلاسيكي والكاجوال، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت في جمالها.
ديانا هشام لفتت الأنظار إليها منذ سنوات وذلك بعدما شاركت في مسلسل «أبو العروسة»، حيث قدمت دور «مريم»، حبيبة الفنان محمد عادل، والذي جسد دور «أكرم».
المسلسل حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني وقام ببطولته سيد رجب وسوسن بدر ونيرمين الفقي، واستطاعت ديانا هشام أن تكشف عن قدرات تمثيلية كبيرة من خلال العمل.
الفنانة الشابة شاركت مؤخرا أيضا في مسلسل «كأنه امبارح»، مع الفنانة رانيا يوسف، والذي ناقش قضية جديدة، وكشف من خلاله ديانا عن وجه آخر من موهبتها.
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