بعد ابنتها.. صفاء سلطان تفاجئ الفانز بموهبة شقيقها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مواهب أسرة صفاء سلطان لم تنتهي بعد، فبعد أن ابهرت الفنانة السورية محبيها بصوت ابنتها الوحيدة «أملي»، فاجأت الممثلة، متابعيها بمقطع فيديو، كشفت فيه عن موهبة شقيقها سلطان.

سلطان الذي يحترف التصوير الفوتوغرافي، يمتلك موهبة غنائية عذبة، كشفتها صفاء من خلال مقطع فيديو لشقيقها وهو يغني «خلصت الحكاية»، حيث ارفقته الفنانة بتعليق كتبت فيه: «خلصت الحكايه بصوت اخي صاحب الاحساس العالي سلطان سلطان واستنونا بمفاجأه حلوه كتير قريباً».

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فانز ومتابعو صفاء تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات أكدوا فيها على اعجابهم بجمال صوت شقيقها، معربين عن استغرابهم بعدم دخول سلطان المجال الفني والغنائي بشكل احترافي حتى الآن، كما تمنوا أن تكون المفاجأة المنتظرة ديو غنائي يجمع سلطان بابنة شقيقته التي كشفت والدتها عن موهبتها الغنائية مؤخراً أيضاً، وذلك بعد أن تخلت عن حجابها.

من ناحية أخرى، تواصل صفاء سلطان حالياً تصوير مسلسلها الجديد «الحرملك» الذي تشارك في بطولته أمام جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.