الحزن يكسو ملامح زينب العسكري في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري بوفاة شقيقتها، والتي تدعى “فاطمة”، وأعلنت الفنانة هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعت شقيقتها بكلمات مؤثرة.

وفي أول ظهور لها بعد وفاة شقيقتها، نشرت زينب صورة لها وهي تبكي وترتدي ملابس الحداد، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “حين تلوي الدنيا قلبك وجعا – مرا- أسى – فقد – إشتياق – ضع يدك على قلبك وردد دائما يا جبار السماوات والأرض أجبرني جبرا يليق بجبرك”.

الفنانة المعتزلة وجهت الشكر لكل من قدم لها التعازي والمواساة في مصابها الأليم، حيث كتبت، على حسابها الخاص على “انستجرام”: “أحبابي أصحاب القلوب الطيبة والرحيمة”.

Advertisements

وتابعت: “شكرا لوقفتكم معي بمشاعركمً الطيبة وإحساسكم الصادق،، والله يعلم كما كانت لمواستكم لي الاثر الكبير في نفسي والتخفيف من الام العميق في قلبي بفقداني اختي الغالية فاطمة الله يرحمها”.

وأضافت: “نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته ،، شكرًا لمواستكم لي شكرًا لكلماتكم الرحيمة شكرًا لوجودكم معي في لحظاتي التي كنت بحاجة لوجود من يحبوني بصدق معي.. ربي يحفظكم ويبعد عنكم وعن كل غالي على قلوبكم اَي ضيق ومكروه يارب”.

واختتمت كلامها بقولها:” لانملك الا ان نقول (انا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل،اللهم اجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها) شكرا الله سعيكم وأعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون”.