البوستر الأول لبرنامج رامز جلال يكشف الكثير

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

طرح الفنان المصري رامز جلال البوستر الدعائي الأول لبرنامجه الجديد، والذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

البوستر كشف الكثير عن تفاصيل البرنامج، كان أولها اسمه، وهو “رامز في الشلال”، وذلك على عكس ما تم تداوله مؤخرا أن البرنامج يحمل اسم “رامز خارج نطاق الخدمة”.

كما ظهر على بوستر البرنامج غوريلا وفيل ضخم، مما كشف عن استعانة الفنان المصري بهما في تخويف ضيوفه، كما ظهر في الخلفية شلال كبير.

كما لفت الأنظار اللوك الجديد الذي ظهر به رامز على البوستر، حيث أطل بشعر أشقر أقرب إلى الأبيض، مما غير من ملامحه كثيرا.

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الفنان المصري نشر البوستر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليه بقوله: “بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

أما عن أبرز الضيوف، فتم التصوير مع كل من الفنانة شهيرة، ورانيا يوسف، وتامر حسني، وإليسا، ومصطفى خاطر، وعلي ربيع، ومطرب أغنية «ديسباسيتو» لويس فونسي ولاعب كرة القدم المعتزل عماد متعب، ومدحت شلبي، وأحمد شوبير.

وكان قد انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول وقف برنامج رامز جلال الجديد، لعدم حصوله على تصريح بالعرض من نقلبة الإعلاميين.

وكشف مصدر مسئول من داخل قناة «Mbc مصر»، في تصريحات صحفية، أن نقابة الإعلاميين ليست جهة رقابية، وليس لها سُلطة أو ولاية على عرض أي مُحتوى برامجي أو درامي على الشاشات المُختلفة، ولا يجب إقحام النقابة في هذه القضايا.

وأضاف، أن برنامج رامز جلال الجديد، يتم تصويره وإنتاج كل مراحله الفنية خارج مصر، عبر شركة إنتاج خاصة، وليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاختلاق مشكلة من لا شيء تجاه برنامج ناجح.