أول تعليق لهازال كايا على أنباء حملها في أحدث ظهور مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» في أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان والمخرج علي التاي في منطقة نيشانتاشي.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا الفنانة الشابة عن صحة ما اثير مؤخراً حول حملها في مولودها الأول، إلا أن المفاجئ كانت اجابة هازال التي زادت من حيرة الصحفيين، حيث لم تنف الفنانة أو تؤكد صحة نبأ حملها، واكتفت بجملة: «شكراً لكم وسهّل الله عملكم».

Advertisements

اللافت أن إجابة هازال لم تلق اعجاب زوجها، حيث وجه حديثه لها قائلاً: «لماذا لم تتحدثي؟ قولي لهم شئياً»، ليغادر الثنائي المكان وسط علامات استفهام كثيرة بين محبي وفانز الفنانة حول صحة حملها.

هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

يذكر أن صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، يعُرض لهازال كايا حالياُ الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.