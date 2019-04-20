حبيب هازار إيرجوتشلو يبدو كجدها في أحدث ظهور لهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار المخرج أنور أونلو عائلة حبيبته، الفنانة التركية هازار إيرجوتشلو خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول نية الثنائي في الارتباط رسمياً.

عدسات المصورين رصدت هازار مع أنور أونلو في أحدث ظهور لهما بمنطقة جيهانغير، حيث سألهما الصحفيون عن انطباع عائلة الفنانة الشابة عن علاقتها بالمخرج التركي الذي يكبرها بأكثر من 20 عاماً، وكانت الإجابة: «كل شئ في غاية الروعة، الكل كان سعيد بنهاية اللقاء».

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صورة هازار مع أنور من أحدث ظهور لهما كانت موضع سخرية من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عكست مدى الفارق العمري الكبير بينهما، حتى أن عدد كبير من فانز الفنانة التركية أكدوا أن حبيبها بدا كجدتها في هذه اللقطة.

هازار سبق وكشفت عن أبرز الصفات التي جعلتها تقع في حب أنور قائلة: «ذكاءه، وهو أكثر انسان استمتع بالتواجد إلى جانبه».

من ناحية أخرى، يُعرض لهازار إيرجوتشلو حالياً الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي تشارك في بطولته أمام شآتاي أولسوي، عائشة توران، بورتشين تيرزي أوغلو، وغيرهم، وذلك عبر شبكة Netflix العالمية، ومن المقرر تصوير الموسم الثالث والرابع من العمل، نظراً للنجاح الكبير ونسب المشاهدة المرتفعة الذي حققه.