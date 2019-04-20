مشادة كلامية بين أحلام وأصالة تكشف عن خلافهما الشديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخرا عن إعجابها بأغنية الفنانة أصالة الجديدة “بنت أكابر”، ووجهت تهنئة لها بقولها: “عمل رائع كعادتك أصالة نصري في زمن نفتقد فيه الكثير من الأصالة.. متكامل شعرًا ولحنًا وغناء وصورة تبروز جمالكم هكذا دائمًا تعودنا وعودتينا على النجاح مبروك بنت أكابر وستظلين غالية عندي”.

أحلام ردت على تساؤل إحدى متابعاتها عن أسباب عدم رد أصالة على تهنئتها، بقولها: “انتي تفتكرين اني انتظر منها أو من غيرها اصلاً رد انا كتبت لها كفنانه فقط قدمت فن جميل”.

وأضافت: “وياما كتبت لى أصالة الكثير مع صدور ألبومي او اغانيي ولو ظلمتني بتظل غاليه كفنانه أقدرها واحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين شكراً على محبتكم”.

أصالة ردت على كلام أحلام، عبر موقع “تويتر”، حيث كتبت: “أحلام ياعزيزتي دائماً.. خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم”.

وتابعت: “خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً ) و#خلص”.

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أحلام ردت على أصالة، قائلة: “نعم ؟ في كلامي شي ضايقك لما كتبت هالتغريده قلت مش بنتظر منها ولا من أي حد شكر وقلت كلام طيب عنك وانتي ظلمتيني والظلم ظلمات ونقطه وشدخل تاجي يا اصوله”.

وأضافت: “وحياه تاجي سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لاني بغني بضمير”.

وكان عدد كبير من جمهور أحلام قد عبروا عن تعجبهم من إشادتها بأصالة على الرغم من هجوم صديقتها المقربة الإعلامية فجر السعيد على الفنانة السورية بشكل دائم.

أحلام ردت على هذه التعليقات بتأكيدها أنها صديقة بالفعل لفجر السعيد لكن رأيها لا يمثلها، حيث قالت: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أنا محسوبة على كلامي فقط وفجر مش صديقتي فجر أختي وصديقتي وقريبة مني، بس كلامها يمثلها هي فقط”.

وأضافت: “ممكن خوات وما يكون عندهم نفس الصديقة، بس مشكلتكم كلكم عملتوا الكذبة وصدقتوها، وأنا أحب أصاله ولو جرحتني واتهمني بكون أحسن منها أكيد، وما في شي بيغير قلبي عليها”.