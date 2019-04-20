تامر حسني يحيي أول حفل له في السعودية ويسجل أعلى نسبة حضور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفل غنائي كبير في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من الجمهور تخطى الـ 100 ألف شخص، ليسجل بذلك أعلى نسبة حضور فى تاريخ حفلات الرياض.

الفنان المصري أشعل الحفل بباقة كبير من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

تامر نشر مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: “الف شكر جماهير الرياض بالسعوديه كان حفل فوق الممتاز ونجاحه إستثنائي كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً اننا حققنا مع بعض اعلى نسبة حضور جماهيري في الرياض”.

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وأضاف: “وتاني حاجه روعة المسرح الفرعوني العالمي وكل العمالقه اللي اشتغلوا على المسرح دا شكراً لكل من ساهم في انجاح الحفل.. شكراً هيئة الترفيه السعودي على مجهودكم الخرافي.. شكراً شركة 360 على التنظيم العالمي الضخم.. كل الشكر والتقدير للمملكه العربيه السعوديه”.

وتابع: “جمهور الرياض ألف شكر على تحقيقنا أعلى نسبة حضور جماهيري في حفلات العام والف شكر على حسن استقبالكم لي.. شكراً للمذيع الراقي والمذيعه الراقيه على تقديمة الحفل شكراً شركة 360 تنظيم ولا اروع”.

واستطرد: “كان حفل اكثر من رائع وكان مليء بطاقة حب كبيره متبادله شكراً وحوش مصر الكبار احمد عصام تامر يحيى مايسه نصر وعباقرة الموسيقى فرقتي الموسيقيه الغاليه وفريق عملي الحبيب.. رامي /هاله / وائل /سيد /شوقي / إيهاب /صلاح شكراً حسام حسني شكراً أهل الرياض شكراً المملكه العربيه السعوديه”.