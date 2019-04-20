هل يكون مصير شيرين الشطب من النقابة هذه المرة؟

بعد ان اتخذت نقابة الموسيقيين المصريين قراراً بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها الى التحقيق بسبب ما قالته أثناء حفلها في البحرين حيث اتهمتها النقابة بالإساءة لمصر والإضرار بالأمن القومي.

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أكد علاء سلامة رئيس لجنة العمل وعضو لجنة التحقيق في نقابة المهن الموسيقية، لـ “انسايدر بالعربي” ان اللجنة أتخذت قرارها وهو موجود في مجلس الادارة الآن لاستكمال التحقيقات. والمجلس سينعقد الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي الذي سيتم مناقشته وتصديقه.

ورداً على سؤال ما هي العقوبة التي قد تصدر في حق شيرين حسب تسلسل العقوبات في نقابة المهن الفنية، قال “سلامة” ان العقوبات هي خمسة: 1- الانذار، 2- اللوم، 3- غرامة مالية، 4-وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، وأخيراً 5- الشطب النهائي.

وبما ان شيرين تم توقيفها عن الغناء لمدة شهرين كآخر عقوبة، فهل من الممكن ان يكون مصيرها الشطب من النقابة هذه المرة؟ لفت “سلامة” انه لا يظن ذلك، لأن على المستوى الفني ليست مهددة بالشطب ولا يمكن ان يحرم جمهورها من صوتها. وشدد ان النقابة مع المحافظة على الاعضاء المنتسبين اليها إلا في حال هي اتخذت خطوات تصعيدية تسيء للنقابة والبلد.