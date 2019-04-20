أديل تنفصلُ عن زوجها.. وهذا ما قالته عن ابنهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت المغنية البريطانية "أديل" عن زوجها رجل الأعمال سيمون كونيكي، حيث أعلنت أديل الحائزة على جائزة غرامي، أن زواجهما قد انتهى، لكنها تعهدت بتربية ابنهما أنجيلو البالغ من العمر ست سنوات معًا "بمحبة".

وقابلت المغنية، سيمون في عام 2011 وتزوجته سرًا في عام 2016، واستمرّت علاقتهما ثماني سنوات، إلا أنهما تزوجا منذ ثلاث سنوات فقط، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن الآن تم الإبلاغ عن أن الزوجين كانا "يعيشان حياة منفصلة منذ سنوات" ولم تنجح علاقاتهما.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هذا وضع محزن للغاية - كان أديل وسيمون يعيشان حياة منفصلة لبعض الوقت، كان معروفًا ذلك جيدًا بين أصدقائهما، لكنهما في هذه المرة لم يتمكنا من حل هذه المشكلة".

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وأضاف: "لقد كانا يحاولان لسنوات ولكن في نهاية المطاف تقبّلا أنهما لن ينجحا".

وكان ربط أديل وسيمون العقدة في وقت ما في عام 2016، على الرغم من أنهما حافظا على الزواج سريًا حتى العام التالي.

وأعلنت المغنية الزواج على خشبة المسرح أثناء حصولها على جائزة أفضل ألبوم في Grammys 2017، وخلال خطاب، قالت: 'أنا متزوجة! زوجي وابني، هما السبب في ذلك".

وولد سيمون في أبريل 1974 في نيويورك لكنه انتقل مع عائلته إلى لندن عندما كان عمره 10 سنوات.