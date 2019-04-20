شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..حمادة هلال مع "ابن أصول" فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم حمادة هلال مشاهده فى مسلسل "ابن أصول" المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل بالتجمع الخامس ويستمر التصوير هناك لمدة يومين وبعدها ينتقل هلال إلى ديكورأخرلاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان سوزان نجم الدين وأخرون من النجوم.

وينتهى هلال من التصوير بعد 10 أيام حيث يظهر فى رمضان المقبل للعام الثالث على التوالى بعدما قدم العام الماضى مسلسل "قانون عمر" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، والعام قبل الماضى مسلسل "طاقة القدر" تأليف أحمد محمود أبو زيد وأخراج محمد مصطفى، فيما كان أول بطولة لها فى الدراما خلال مسلسل "ولى العهد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2015 من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى.

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.