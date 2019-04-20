شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. اليسا تحيى حفلها الأول فى السعودية بصحبة ماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلها الأول أمس، فى مدينة جدة السعودية، بصحبه الفنان الكبير ماجد المهندس، فى أحدى فنادق منطقة الساحل الغربى.

وتألقت الفنانة اللبنانية، بفستان أسود اللون، من تصميم ماكس مارا، ونشرت اليسا مقطع فيديو لرقصتها عبر حسابها الشخصى، وعلقت: "واحدة من أجمل حفلاتى فى السعودية، شكرًا جدة."

ووجهت اليسا مؤخرًا تهديدًا وتحذيرا إلى بعض متابعيها الذين سخروا من دينها، بعد أن نشرت صورة المسيح والعذراء احتفالا بأسبوع الآلام، وكتبت "كل من يسخر من دينى فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. فى هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدى الأيسر أبدا".

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وكانت قد أعلنت الفنانة إليسا، عن طرح فيديو كليب الجديد"كرهنى" إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بحبونى"خلال يومين، كما نشرت صورة جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.

الفنانة اليسا فى جدة

وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".