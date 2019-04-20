شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 سنوات.. شاكيرا تحتفل بـ500 مليون مشاهدة لفيديو كليب Loca.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية شاكيرا بوصول عدد مشاهدات فيديو كليب Loca إلى 500 مليون مشاهدة، بعد مرور 9 سنوات على طرحه فى 13 أكتوبر لعام 2010.

أغنية Loca للنجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، هى من الألبوم التاسع لها، والذى يحمل عنوان "شروق الشمس"، والذى صدره فى عام 2010، وقد صدرت الأغنية كأول أغنية منفردة للألبوم فى عام 2010 ولاقت نجاحا كبيرا فى عديد كبير من بلدان العالم.



شاكيرا فى فيديو كليب loca

أغنية Loca من تأليف شاكيرا وبيرز وإدوارد بيللو وديلان ميلس، وقد تم إصدار النسخة الإسبانية منها فى الرابع من أكتوبر عام 2010، واختارت شاكيرا، ديزى راسكل، ليشاركها الغناء فى النسخة الإنجليزية من الأغنية، كما وقع اختيارها على "الكاتا" للنسخة الإسبانية والذى شاركها لاحقا فى النسخة الإسبانية من أغنية رابيوسا.



Shakira - Loca

تم عرض الفيديو بطريقة الكاميرا المحمولة التى تركز على الوجه والشوارع بطريقة جذابة وكان من أوائل الفيديوهات التى يتم تصويرها بتلك الطريقة وكان ديزى راسكل بمثابة حامل الكاميرا ومصور شاكيرا أثناء رقصها على الشاطئ وتنقلها فى الشوارع.

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shakira_loca

ويبدأ الفيديو كليب لأغنية Loca بشاكيرا وهى تتجول فى شوارع مدينة برشلونة، وحولها المعجبون، ثم ترقص على الشاطئ، ويشاركها ديزى راسكل الرقص، ومن ثم تكمل جولتها فى شوارع مدينة برشلونة، وتلتقى بعض معجبيها وتبدل ملابسها بطريقة سريعة وتتبع سائقة دراجة بخارية وتقلها خلفها وترقص مع بعض السياح فى نافورة مياه ثم تنزل البحر وتدعو المعجبين لينزلوا معها.



شاكيرا فى فيديو كليب loca على دراجة بخارية بدون خوذة الرأس

ومن طرائف تصوير هذا الفيديو كليب أن شاكيرا قامت بدفع غرامة مالية لقيامها بركوب الدراجة بدون أن ترتدى خوذة الرأس، بالإضافة إلى أن تصوير الفيديو كليب فى الشوارع أدى إلى تجمهر المعجبين حولها، الأمر الذى نتج عنه فوضى مرورية استمرت قرابة 3 ساعات أو ما يزيد ورقصها فى نافورة مع السياح أدى إلى تعطل مرورى أكبر.