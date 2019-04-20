شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو عن دونالد ترامب: فاشل ونفسه يبقى رجل عصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الممثل القدير روبرت دى نيرو، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس، أثناء ظهوره فى برنامج the Late Show مع المذيع ستيفن كولبيرت، حيث وصف نجم هوليوود ترامب بأنه "خاسر وفاشل ونفسه يكون رجل عصابة".

وقال ممثل Godfather، البالغ من العمر 75 عامًا، الذى اشتبك أكثر من مرة فى حرب كلامية طويلة مع الرئيس الأمريكى، أنه حاول مراراً إعطاء ترامب فرصة لكنه خيب أمله، وأنه قال لنفسه بعد انتخابه مباشرة رئيساً للبلاد،: "أعطيه فرصة، فأنا أعطى الجميع فائدة الشك، لكن هذا الشخص أثبت أنه فاشل جدا".

وقام نجم هوليوود مؤخرًا بأداء دور روبرت مولر المستشار الخاص لترامب، فى برنامج SNL نهاية الأسبوع الماضى، فى مشهد ساخر قرأ فيه ملخص النتائج الواردة فى التقرير حول التدخل الروسى فى انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، والتى وجدت أنه لم يكن هناك أى تواطؤ جنائى من قبل ترامب أو موظفيه.

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دى نيرو اثناء اداء دور مولر فى برنامج SNL وقال دى نيرو عن المشهد الذى أداه: "إنه من واجباتى المدنية أن ألعب دور مولر، فلا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا، لكنني مستمر فى القول إنه إذا كان ممكناً سأقوم بتقييد يديه ونقله بعيدًا فى البدلة البرتقالية"، مشيرا إلى لون البدلة الخاصة بالسجن الأمريكى. يعد دى نيرو أحد أكثر الممثلين تميزًا فى جيله، حيث فاز بجائزة أوسكار عن أدائه فى فيلم The Godfather Part II وRaging Bull، وسيعود إلى لعب أدوار العصابات بمسلسل The Irishman، والذى من المقرر إطلاقه فى خريف هذا العام وسيجمع شمله مع المخرج Martin Scorsese.

دى نيرو فى برنامج THE LATE SHOW

وعند الحديث عن أدوار العصابات انتقد الممثل ترامب مرة أخرى، قائلاً: "لدينا شخص يتمنى أن يصبح رجل عصابة ومجرم فى البيت الأبيض الآن"، وأضاف: "حتى رجال العصابات لديهم أخلاقيات، لديهم أكواد فى التعامل، لديهم آداب للمهنة، فعندما تعطى شخصا ما كلمة أو وعد، كلمتك هى كل ما تملك، خاصة فى هذا العالم، وهذا الرجل ترامب، لا يعرف حتى معنى ذلك".