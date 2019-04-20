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بالصور .. جينيفر لوبيز بإطلالة مثيرة برفقة ابنتها فى شوارع ميامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جينيفر لوبيز خلال الساعات الماضية بصحبة ابنتها أثناء مشيها فى شوارع مدينة ميامي وهي تذهب إلى الجيم.

 

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جينيفر لوبيز ظهرت وهي مثيرة للغاية مثلما وصفتها المواقع العالمية التى تطرقت لإطلالتها الأخيرة، والتي تميزت فيها النجمة ذو الـ 49 عاماً بقوام مميز للغاية وكأنها لا زالت فى سن الـ 20 عام.

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جينيفر لوبيز 

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ظهور لوبيز جاء فى الوقت التى تستعد فيه لمراسم حفل زفاف ضخم مع اليكس رودريجز لاعب البيسبول المعتزل والذى ارتبط معها بصداقة طيلة سنوات قبل أن يتم خطبتهما مؤخراً استعداداً لتنفيذ الزواج 

 

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جينيفر لوبيز

 

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