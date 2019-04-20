شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية لأصغر ممثلى Game of thrones.. ليانا مورمنت تقصف الجبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقال إن الجدار الجليدى فى مسلسل Game of thrones، شيد فى الأساس لحماية ملك الليل وجيوشه من الليدى "ليانا مورمنت" قائدة منزل آل مورمنت فى الشمال، وليس العكس، والتى اشتهرت بجرأتها وبجسارة قلبها وقوة قرارتها، فكانت أول العائلات المنضمة لجيوش آل ستارك لاستعادة وينترفيل من آل بولتون.

نظرات ثاقبة ومواجهات كبيرة دخلتها صاحبة الـ 15 عاماً مع أشخاص وممثلين كبار ضمن الحبكة الدرامية في المسلسل، وكانت أول الأشخاص الذين توجوا "جون سنو" ملكاً للشمال بعد انتهاء الحرب مع آل بولتون واعادة وينترفيل مرة آخري.



ليانا مورمنت

لم تكتفى "مورمنت" بمشاهدها التي جسدت فيها مواجهات كبيرة، وخرجت بتصريحات مماثلة على نمط تمثيلها في المسلسل، نقلتها صحيفة الـ eonline.

وقالت الممثلة "بيلا رامزى"، إن أكثر ما ستفتقده بعد انتهاء عرض الموسم الثامن من السلسلة، هو وقوفها داخل قاعة كبيرة ممتلئة بالرجال الكبار، وتوبيخهم على أفعال سابقة لهم، وهو الامر الذي يساعدها بشكل كبير فى اكتساب ثقتها بنفسها، وانعدام الشعور بالقلق والتوتر، وفقاً لتصريحاتها للصحيفة.

وأضافت مورمنت صاحبة الـ 15 عاماً، أنها لا تزال لم تشاهد السلسلة بأكملها حتى الآن، ولم تعلم الكثير من تفاصيل المواسم الأولى من المسلسل الذى تقوم بتجسد دور كبير فيه، متابعه فى تصريحاتها، أن مايسى ويليامز صاحبة شخصية آريا ستارك، هي الشخصية المفضلة لها داخل الأحداث حتى الآن.

ومن ضمن الشخصيات التي تفضلها رامزى فى أحداث المسلسل، الممثلة جويندولو كريستى، صاحبة شخصية بريان اوف تارث، ووصفتها قائلة "أنها من نوع الأرواح الشريرة، من هؤلاء الأناث اللواتي يتمسكن بما يؤمنون به ويثبتن أن الفتيات يمكن أن يكونن بنفس قوة الرجال".



مورمنت

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وظهرت مورمنت في أولى مشاهدها بالحلقة الاولى من الموسم الثامن التي عرضت يوم الأثنين الماضي، داخل قاعة وينترفيل، بعد وصول جون سنو ودينيريس تايجريان، وكانت أول المتحدثين عن ما هو المسمى الذى سيطلق علي ملك الشمال بعدما تنازل عن عرشه لدينيريس.

وعن شخصيتها التي تجسدها رامزي، قالت إنها لم تكن تتوقع كل الحب الذي حظيت به من جمهور المسلسل بعد ظهورها فى الموسم السادس لأول مرة، كونها شخصية فريدة تماماً وتظهر فى دور كبير عن سنها، ولكنها ممتنة لكل الجمهور الذى يساندها.

ومن المقرر ان تشهد الحلقة الثانية من الموسم الثامن لـ GOT، الكثير من الأحداث بعد وصول السير جيمى لانيسر لــ وينترفيل للمشاركة فى الحرب الكبرى، وظهور بداية الحرب مع الوايت ووكر فى التريلر الرسمى الذى كشفت عنه القناة الأثنين الماضي.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.