شكرا لقرائتكم خبر عن Game of Thrones.. بران ستارك هل ينتظر جيمى لانيستر أم شخصا آخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones، بمشهد جمع بين بران ستارك وجيمى لانيستر، بعد لحظات من إشارة الأول، إلى أنه ينتظر صديقا قديما، فهل كان بران ستارك ينتظر جيمى لانيستر بالفعل؟ أم ينتظر صديقا شخصا آخر، وأكثر أهمية؟.

إذا ثبت بالفعل أن بران ستارك كان ينتظر جيمى لانيستر فإن عبارته التى انتشرت كالنار فى الهشيم على منصات السوشيال ميديا، ستبدو مثيرة للسخرية، إذا كيف يمكن للإنسان أن يصف من حاول قلته، بـ"الصديق القديم".



Jaime-Lannister-Bran-Stark-game-of-thrones

فى الإعلان التشويقى للحلقة الثانية، من الموسم الثامن، شاهدنا ما يوحى بتعرض جيمى لانيستر إلى محاكمة، فى حضور بران ستارك، وفى نفس الإعلان أيضًا، شاهدنا جيمى لانيستر، وهو يشارك فى المعركة التى ستقع فى مواجهة الوايت ووكرز، وهو ما يفصح عن نتيجة المعركة، لكن هذا لا يهمنا، ما دمنا نعلم أنه المحاكمة لن تنتهى بقتله، وأن الأجواء فى وينترفيل تسير وفق ما أشار إليه تيريون لانيستر: "إن أقوامنا لم تكن متوافقة مع بعضها البعض من قبل، ولكن فى هذه اللحظة علينا أن نتحد لمواجهة الموت القادم".



Bran Stark

إذا ماذا لو كان بران ستارك ينتظر بالفعل شخصا آخر، يستحق أن يطلق عليه لقب "صديق قديم"، شخص نشأ معه وتربى فى منزله، شخص تربطه به علاقة وطيدة وصداقة قوية.



بران ستارك

فى الإعلان التشويقى للموسم الثامن والأخير لمسلسل Game of Thrones استمعنا إلى بران ستارك، وهو يقول: "كل ما فعلته جاء بك إلى حيث أنت الآن، حيث تنتمى: المنزل". بالتأكيد هذه الجملة لم يكن بران ستارك ليقولها إلى جيمى لانيستر، ولكن من المنطقى جدا، أن يقول إلى ثيون جريجوى.

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لا شك أننا نتذكر الآن، مشهد ثيون جريجوى، مع شقيقته "يارا" بعدما تمكن من إنقاذها، وهى تودعه بعدما فطنت إلى رغبته فى الذهاب إلى وينترفيل، للمشاركة فى المعركة بجانب جون سنو.



ثيون جريجوى يبدى رغبته فى العودة إلى ينترفيل

لقد تربى ثيون جريجوى كشقيق لأبناء نيد ستارك وكان الأقرب إلى "روب" من "جون"، مما جعل خيانته للعائلة في الموسم الثاني أكثر فظاعة. وذلك قبل وقت طويل من أن يصبح بران ستراك "الغراب ثلاثى الأعين". لقد شارك ثيون جريجوى فى عملية محاولة قتل بران، ما جعل من خيانته الأعظم والأبشع.

إذا لماذا يسعى ثيون جريجوى للمشاركة فى الحرب بجانب جون سنو؟، بالطبع نتذكر مهارة ثيون كأفضل الرماة، وقد بدا ذلك فى أكثر من مشهد، ولهذا فإن ذهابه إلى وينترفيل، بهدف المشاركة سيكون عاملا مهما فى محاولة هزمية ملك الليل أو الوايت ووكرز، بسهم من Dragonglass.

يشار إلى أن الموسم والأخير من مسلسل Game of Thrones يتألف من ستة حلقات، بدأت من 14 أبريل، ومن المقرر أن تنتهى فى التاسع عشر من مايو المقبل.

وتدور أحداث الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones حول الليالى الطويلة، فبعدما انتهى الموسم السابع، فإن Night King القائد الأعلى لـ White Walkers، يخطط للهجوم على Westeros مع جيش الموتى.