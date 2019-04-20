شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تسجيل "اعمل الصح" للمشاركة في التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد نور من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل اسم " أعمل الصح " تدعيما منه لحس جموع الشعب المصري للمشاركة في التعديلات الدستورية والتعبيرعن رأيهم الذي يدعم استقرار البلاد خلال الفترة القادمة ومن المقرر طرحها اليوم وهى من كلمات أحمد علاء وتوزيع زوم وألحان محمد نور .

وأكد محمد نور علي أهمية وضرورة هذه المشاركة من الجميع بشكل إيجابي يبرز الصورة الجمالية للشعب المصري ودوره حول وقوفه بجانب البلاد خلال هذه المرحلة.

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من ناحية أخرى تم تكريم محمد نور مؤخرا فى إحدى المراكز الرياضية في احتفالية خاصة .