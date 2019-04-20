التركي جان يمان يتزوّج من حبيبته – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق مسلسل “الطائر المبكر” للنجم التركي الوسيم جان يمان والممثلة الشهيرة ديميت أوزدمير نسب مشاهدة قياسية في الدراما التركية.

ويتابع جمهور عريض أحداث المسلسل لمعرفة مجريات القصة وما ستؤول إليه الأمور بين الأبطال. وستحمل الحلقة المقبلة من العمل حدثًا مهمًا جدًا، حيث سيتزوج كان يمان من ديميت أوزدمير التي هي أيضًا حبيبته في الحقيقة.

ونشر جان يمان عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من الحلقة التي يظهر في احتفالية زواجه من ديميت أوزدمير.

تجدر الإشارة إلى أن جان يمان زار مؤخرًا لبنان بصحبة ديميت أوزدمير حيث استلم كل مهما جائزة خاصة من قبل إدارة مهرجان “الموريكس دور”.