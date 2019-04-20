متابعة بتجــــــــــــرد: يخوض النجم المصري أمير كرارة سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “كلبش 3” الذي انشغل بتصويره طيلة الفترة الماضية.
وتوقع أمير كرارة، نجاح الجزء الثالث من مسلسل “كلبش″، حيث قال في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “القاهرة اليوم” عبر قناة “اليوم”: “الحلقة الأولى من كلبش هتقعد العالم العربي كله في البيت”.
وأضاف كرارة، أن قصة وأحداث الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” مختلفة تمامًا عن الجزأين السابقين، مشيرًا إلى أنه يعتمد على نجاح الموسمين السابقين للمسلسل، بجانب الأحداث الجديدة المختلفة تمامًا.
وكانت أمير كرارة قد كشف مؤخرًا عن ملصقين دعائيين للمسلسل، الأوّل يجمعه بالممثلين المشاركين في العمل والثاني يظهر معه فيه طفل صغير.
ويواصل النجم أمير كرارة حاليًا، تصوير مشاهده في مسلسل “كلبش 3″، الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، وأحمد العوضي، ويخرجه بيتر ميمي.
وانتهى “كرارة” أخيرا، من تصوير فيلمه “كازبلانكا”، الذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وإياد نصار، وغادة عادل، وأحمد داش، والنجم خالد أرجنش الشهير بالسلطان سليمان، ومن إخراج بيتر ميمي أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يرفع شعار التحدي من الحلقة الأولى.. إليكم ما قاله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.