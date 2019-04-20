راغب علامة: الموريكس دور لا تتمتع بمصداقية أبدًا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الجدل الذي أثاره السوبر ستار راغب علامة بعد غيابه عن حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لهذا العام، خاصةً أن عددًا كبيرًا من المتابعين رأوا أنه كان يستحق بجدارة جائزة “نجم الغناء اللبناني” نظرًا للنجاح منقطع النظير الذي حققته أغنية “اللي باعنا” خلال العام المنصرم، أكّد السوبر ستار أنه لم يتابع الإحتفالية.

وأشار راغب علامة إلى أن إدارة “الموريكس دور” لا تتمتع بالمصداقية وهو ما أجمع عليه أصحاب الرأي بحسب تعبيره، فقال في تصريحات صحفية له: “لم اشاهد هذه الفعالية ولكن سمعت اصداءً سلبية جدًا عنها ولا تتمتع بمصداقية ابداً وهذا ليس رأيي فقط فقد لاحظت ان الآراء لدى الصحافيين والمتابعين سلبية جدًا”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اللي باعنا” التي طرحها راغب علامة في موسم الصيف الماضي حققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” واحتلت طيلة الفترة الماضية المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.