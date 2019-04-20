ديو مادونا ومالوما الأعلى مشاهدة في يومين – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية MEDELLIN التي طرحها النجمين العالميين مادونا ومالوما على طريقة الديو رواجًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الخمسة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب” الشهير كما وتصدّر المرتبة الأولى بعدد كبير من بلدان العالم.

ومن المقرر إطلاق كليب خاص بالأغنية خلال الأيام المقبلة على أن يكشف كل من نجم الشباب وملكة البوب عن تفاصيل وموعد العرض قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما كان قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

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لمشاهدة فيديو أغنية MEDELLIN: