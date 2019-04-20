لهذا السبب لن يحضر الأمير ويليام ميلاد طفل “هاري وميغان”!

متابعة بتجــــــــــــرد: مع احتمال إنجاب دوقة ساسكس “ميغان ماركل” في أي وقت من الأوقات خلال هذا الشهر، ومع زيارة الأمير ويليام إلى نيوزلندا الأسبوع المقبل، يعتقد أغلب المتابعين أن الأمير الشاب لن يحضر ميلاد طفل أخيه الأمير هاري الأول.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن قصر كينسينغتون، أعلن أن الأمير ويليام، 36 عاماً، سيزور نيوزلندا نيابة عن الملكة لتكريم ضحايا الهجوم الإرهابي في مساجد كرايست تشيرش، وهي الزيارة التي سوف تكون بين 25 و26 أبريل، وهو المعاد المحدد لإنجاب ابن أخيه الذي سيصل الدنيا يوم الخميس أو الجمعة المقبلين.

ويقول بعض المتنبئون، إن الطفل من الممكن أن يأتي يوم الأحد، وهو ما سوف يكون حادثة فريدة من نوعها حيث سيتطابق عيد ميلاد الحفيد الجديد مع عيد ميلاد الملكة إليزابيث المولودة في 21 أبريل، وتبلغ من العمر 93 عاماً الآن.

ويتداول محبو العائلة الملكية والمهووسين بميغان ماركل وطفلها المنتظر، أنباءً حول أن الممثلة الأمريكية السابقة قد أنجبت بالفعل طفلها، ولكن القصر لم يعلن عن الخبر حتى الآن.