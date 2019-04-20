روزينا لاذقاني تفاجئ جمهورها بإعلان خطوبتها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت النجمة السورية روزينا لاذقاني جمهورها، بإعلان خبر خطوبتها على شريك حياتها، دون أن تكشف عن هويته.

ونشرت “روزينا”، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة ليدها وهي تمسك بيد حبيبها، وهما يضعان خاتمي الخطوبة، وعلقت عليها قائلة: “شكرا حبيبي”.

وتخوض روزينا لاذقاني، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “الهيبة الحصاد” بمشاركة نخبة من النجوم منهم: منى واصف، وتيم حسن، وسيرين عبد النور، وعبدو شاهين، وأويس مخللاتي.. وآخرين، وهو من تأليف وحوار باسم السلكا، وإخراج باسم البرقاوي.

وشاركت “لاذقاني” مؤخرًا في بطولة مسلسل “مافيي” إلى جانب عدد من نجوم سوريا ولبنان، من بينهم نادين خوري، ومعتصم النهار، وفاليري أبو شقرا، ومحمد قنوع، وجو طراد، وزينة مكي، وأحمد الزين.. وهو من تأليف كلوديا مارشليليان، وإخراج رشا شربتجي.