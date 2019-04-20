يوسف الخال.. “علي بن عربي” في رمضان

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متابعة بتجـــــــــــرد: يخوض النجم اللبناني يوسف الخال سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “مقامات العشق” الذي انشغل طيلة الفترة الماضية بتصويره.
وكشف يوسف الخال عن البوستر الرسمي للمسلسل والذي يظهر فيه إلى جانب الممثلين الذين يشاركونه البطولة. هذا وشارك الخال الجمهور ببوستر منفرد له، وظهر فيه بشخصية “علي بن عربي” الذي يجسد دوره في المسلسل.
مسلسل “مقامات العشق”، يشارك في بطولته إلى جانب يوسف الخال ونسرين طافش، نخبة من النجوم منهم نادين خوري، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، جهاد سعد، سارة فرح، محمد حداقي ومحمد حمادة.
العمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش، وهو مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.
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