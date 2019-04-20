كاتي بيري تستعرض تسريحة شعرها الجديدة.. والمُتابعون: "مُذهلة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أدهشت النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 34 عامًا، متابعيها بهذا اللوك الجديد، إذ ظهرت على إنستغرام بشعر طويل أشقر مموج وعلقت على صورتها بالإسبانية "ما اسمك؟".

وتظهر كاتي وهي جالسة على كرسي مستعرضة إطلالة شعرها الجديدة وخلفها مصفف الشعر الشهير كريس أبليتون، وهو المصفف الخاص بكل من أريانا غراندي وكيم كارداشيان.

وتوالت التعليقات من المتابعين، إذ كتب أحدهم "يا إلهي كان يجب أن تحذيرينا قبل أن تطلي بهذا اللوك وتأسرى قلوبنا"، وعلق أخر "إنها مذهلة مع الشعر الأشقر الطويل، تشبه عارضات الأزياء لماذا لم تفعل ذلك من قبل وتغير شعرها لهذا اللوك المذهل"، وعلق أخر "هل هذه فعلًا كاتي بيري؟".

واستمرت التعليقات من معجبيها، إذ قال أحدهم"تبدو خلابة بهذا اللوك كانت أيضًا جميلة بالشعر القصير لكن هذا اللوك هو الأفضل".

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وبسبب شهرتها بقصات شعرها القصيرة ذات الطابع الرياضي شكك البعض أنه من المحتمل أن يكون هذا اللوك هو مجرد شعر مستعار؛ لأنها ظهرت أيضًا الأسبوع الماضي بشعر قصير خلال تصوير برنامج أمريكان آيدول، وشعرها يكاد يلامس كتفها والان تظهر بشعر أشقر طويل مموج.

شوهدت كاتي في المرة الأخيرة برفقة خطيبها أورلاندو بلوم، الممثل البريطاني في مهرجان كوتشيلا الموسيقي، وبدت عليهما السعادة الشديدة منذ خطبتهما في شهر فبراير الماضي بعد علاقة دامت مدة ثلاث سنوات بين الارتباط والانفصال.