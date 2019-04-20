جودي كيد بفستان من النفايات البلاستيكية في أسبوع المُوضة اللندني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جودي كيد بأسبوع الموضة في لندن، بفستان من النفايات البلاستيكية الذي تم جمعه عن طريق زوارق التجديف من الأنهار والقنوات والبحيرات البريطانية وتحويله بعد ذلك إلى قماش.

هذه الأزياء المصنوعة من النفايات بعد تحويلها إلى أقمشة توضح أن هذا المجال مرتبط بالبيئة وليس ببعيد عنها، وأن فكرة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في الملابس التي قام بها الناشطون عن طريق دوريات في الأنهار والقنوات بحثًا عن النفايات المهملة، تشبه نهج الأزياء البيئية لمصممي الأزياء فين وأومي، حيث صمما مجموعة فريدة من نوعها من الزهور المصنوعة من زجاجات تم إعادة تدويرها إلى قماش.

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يذكر أنه تم إغراء عارضة الأزياء الشهيرة جودي كيد بهذه الفكرة لتتراجع عن الاعتزال بظهورها فى أسبوع الموضة في لندن.

وقالت الناشطة في مجال التجديف كلير أوسبورن: "لقد رتبنا لإرسال زجاجات PET1 البلاستيكية إلى مصممي الأزياء فين وأومي، وأن هذه الفكرة تجعل القمامة تبدو فى صورة جميلة، وأيضًا تسلط الضوء على المشاكل في مجتمعنا المفرط في الاستهلاك".