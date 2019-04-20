شكرا لقرائتكم خبر عن من ضابط شرطة لمصفف شعر.. أمير كرارة بياكل عيش .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواهب كثيرة يمتلكها الفنان أمير كرارة من ضابط شرطة في أحداث مسلسله في رمضان المقبل "كلبش3"، حتي ظهرت موهبته الجديدة وهى "مصفف شعر" لأحد أصدقائه

ونشر كرارة مقطع فيديو لموهبه الجديدة عبر حسابه الشخصي، منذ قليل وهو يصفف شعر أحد أصدقائه ويقوم باستخدام سيشوار له ومن ثم وضع كريم التصفيف، وكتب معلقاً على الفيديو "بأكل عيش عشان السوق ضيق".

وسرعان ما تفاعل مع الفيديو الكثير من الفنانين وكتبوا تعليقات ساخرة، من ابرزهم الفنانة نيللى كريم والفنانة هنا شيحة، والفنانة مى كساب، والفنانة دينا فؤاد، والفنان محمد عبدالرحمن.





وتوقف كرارة أمس، ولمدة أربعة أيام عن استكمال تصوير مسلسله الجديد "كلبش3" لحين الانتهاء من الديكورات داخل منزل والدته في المقطم، بالإضافة إلى سفره للإسكندرية لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل.

ومن المقرر أن يعود أمير كرارة الاثنين المقبل لاستئناف تصوير مشاهده ضمن أحداث "كلبش3" في منطقة المقطم بديكور منزل والدة "سليم الأنصاري"، ويستمر التصوير في نفس الديكور عدة أيام وينتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

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وفى السياق ذاته انتهى كرارة ومخرجه بيتر ميمي من تصوير الأسبوع السابع من مسلسله "كلبش3"، التي تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وهو العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وذلك استكمالا لنجاح جزئيه الماضيين، واللذان حققا شعبية كبيرة وارتباط الجمهور بشخصية "سليم الأنصاري".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.