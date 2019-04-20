شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولا معوض يجسد النبى " إبراهيم" فى فيلم أمريكى "His Only Son" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان نيكولا معوض، عن اختياره ما بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بفيلم الأميركي الروائي الطويل "His Only Son".

وكتب نيكولا، " بعد شهور طويلة من الانتظار، سعيد جدا لإعلان انه من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثل حول العالم، تم اختيارى للسفر إلى لوس أنجلس في شهر ٦ للقيام بالدور الرئيسي في الفيلم الأميركي الروائي الطويل "His Only Son" هدية كبيرة من الله "أكتر ما بستاهل" مش بس لأنه على الصعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل لأنى بلعب شخصية من أفضل رجال الله، النبى إبراهيم بفيلم يتناول أحد أهم مراحل حياته".

وآخرأعمال الفنان نيكولا معوض، مسلسل " طلعت روحى" من بطولة إنجى وجدان أحمد فريد، ونيكولا معوض، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطى، وإنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.