شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت..كاتي بيري تتعاون مع دادي يانكي و قدما ريميكس لـ"Con Calma" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاتي بيري النجم الشهير دادي يانكي في تقديم ريميكس جديد لأغنية " Con Calma " مع سنو، وهوالتعاون الذي اعتبره الكثيرمن محبي كاتي ويانكي أنه إنجاز حقيقي في عالم الموسيقي والغناء، حيث عملوا علي تقديم الاغنية بطريقة مذهلة ومميزة .

وقد فاجئ النجم دادي يانكي الجميع بإطلاقه الاغنية الت يتداولها قطاع كبير كمن محبي وعشاقي النجمين من شتي أنحاء العالم، وحققت الاغنية علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " نسبة سماع وصلت لأكثر من 5 ملايين مرة خلال يومين فقط .