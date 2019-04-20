شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت..كاتي بيري تتعاون مع دادي يانكي و قدما ريميكس لـ"Con Calma" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاتي بيري النجم الشهير دادي يانكي في تقديم ريميكس جديد لأغنية " Con Calma " مع سنو، وهوالتعاون الذي اعتبره الكثيرمن محبي كاتي ويانكي أنه إنجاز حقيقي في عالم الموسيقي والغناء، حيث عملوا علي تقديم الاغنية بطريقة مذهلة ومميزة .
وقد فاجئ النجم دادي يانكي الجميع بإطلاقه الاغنية الت يتداولها قطاع كبير كمن محبي وعشاقي النجمين من شتي أنحاء العالم، وحققت الاغنية علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " نسبة سماع وصلت لأكثر من 5 ملايين مرة خلال يومين فقط .
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