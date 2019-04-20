شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فاطمة عيد وشيماء الشايب تدليان بصوتيهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة شيماء الشايب على الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل إحدى اللجان بمدينة السادس من أكتوبر، وبصحبتها والدتها المطربة فاطمة عيد، ووالدها اللواء والشاعر شفيق الشايب.









شيماء قالت إن للفنان دورا وطنيا تجاه بلده ووطنه يجب أن يلتزم به ويكون قدوة لكل من حوله، وهذا ضرورى تجاه مجتمعه، مشيرة إلى أن تفاعل الفنان مهم.

وعن رؤيتها لحالة اللجان أكدت: شعرت بأن هناك حالة من الوطنية الكبيرة لدى المواطنين حتى البسطاء منهم ويعتبر عيدا وطنيا.

وكانت شيماء طرحت مؤخرا مينى ألبوم تحت عنوان "حاسة بيأس" على طريقة الفيديو كليب وتولى إخراجه متى رشدى، وهندسة صوت ماهر صلاح.