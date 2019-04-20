شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يدلي بصوته علي التعديلات الدستورية فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النجم هاني شاكر بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنته الانتخابية بالمدرسة التجارية الفندقية فى الهرم، بجوار ميدان الرماية.

وقال شاكر ل" الخليج 365" الاستفتاء علي الدستور واجب وطني للجميع، مشيرا إلي أن الشعب الشعب المصري قادر علي تخطي الصعاب ومواجهة الخطر والارهاب بكل قوة، مضيفا إلي أن المجتمع المصري عاقد العزم علي الالتفاف حول القيادة الحكيمة ، وازدياد التنمية وتحقيق الامان والرخاء لكل مصري ومصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.