شكرا لقرائتكم خبر عن أم التنانين من GOT ولا أم ابنه.. ستورى "ميسى" على انستجرام ياترى يقصد مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، ان الصورة التي نشرها منذ قليل عبر الـ Story الخاص به سيتم فهمها بالخطأ، وقد تتسبب له في الكثير من المتاعب مع زوجته.

ونشر البرغوث الأرجنتيني صورة لزوجته منذ قليل وهي تحتسي مشروبها وكتب "ملكتى"، وفى تفاصيل الصورة تتواجد الممثلة أميليا كلارك صاحبة شخصية "أم التنانين" في المسلسل الشهير Game of thrones، والتي تجسد دور ملكة في الأحداث، على المج الذي تحتسي منه زوجته مشروبها.



صورة زوجة ميسي وصورة "اميليا كلارك"

وفسرالكثير من متابعي ميسي، كلمة ملكتي على انها "دينيريس تايجريان" التي تتواجد صورتها على المج الخاص بزوجته، وطالب الكثيرين تفسير واضح من البرغوث عن قصده من تلك الكلمة.

بالصورة التي نشرها ميسي لزوجته "أم تياجو" يؤكد انه من جمهور المسلسل التاريخي الذى يعرض حلقات الموسم الثامن منه عبر شبكة Hbo حالياً، والمقرر طرح ثاني حلقاته يوم الاثنين المقبل.



دينيريس تايجريان

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ويسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للوصول إلى هدفه رقم 600 مع فريق برشلونة في جميع المسابقات، خلال مواجهة ريال سوسييداد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.



امليا كلارك

ويتصدر ميسي قائمة هدافى الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 33 هدفا، بجانب تصدره قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.

ويغرد برشلونة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة.