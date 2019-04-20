شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصور مشهد حفل بالمنيل فى "بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، المقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، داخل أحد نوادى المنيل، وتضمن المشاهد حفلا تقيمه دنيا خلال أحداث القصة الثالثة من المسلسل.

وكان المسلسل يحمل اسم "من أول نظرة" وتم تغييره حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ30 يوما بشهر رمضان، ويشارك دنيا البطولة سمير غانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة وهو من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

وتجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة.