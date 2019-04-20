شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان مع باريس هيلتون فى عيد ميلاد أختها كورتني الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كيم كارداشيان بفستان قصير باللون الأسود أثناء ذهابها إلى الاحتفال بعيد ميلاد أختها كورتني التى أتمت عامها الـ 40 مؤخراً فى حفل حضره العديد من المشاهير من أصدقاء العائلة أبرزهم باريس هيلتون.





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عائلة كارداشيان تعتبر واحدة من أثرى العائلات فى العالم حيث تحظي بمتابعة كبري على السوشيال ميديا لنجمات كارداشيان من كيم إلى كورتني وكيندال وكايلي حيث تعتبرالأخيرة تحديداً أصغير مليارديرة عصامية من جانب مجلة فوربس الشهيرة التي صنفتها بهذا التصنيف مؤخراً.

كيم كارادشيان