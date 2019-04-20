الارشيف / فن ومشاهير

كيم كارداشيان مع باريس هيلتون فى عيد ميلاد أختها كورتني الـ 40

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان مع باريس هيلتون فى عيد ميلاد أختها كورتني الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كيم كارداشيان بفستان قصير باللون الأسود أثناء ذهابها إلى الاحتفال بعيد ميلاد أختها كورتني التى أتمت عامها الـ 40 مؤخراً فى حفل حضره العديد من المشاهير من أصدقاء العائلة أبرزهم باريس هيلتون.

 

12475242-6939941-image-a-4_1555675709418
 

 

Advertisements

عائلة كارداشيان تعتبر واحدة من أثرى العائلات فى العالم حيث تحظي بمتابعة كبري على السوشيال ميديا لنجمات كارداشيان من كيم إلى كورتني وكيندال وكايلي حيث تعتبرالأخيرة تحديداً أصغير مليارديرة عصامية من جانب مجلة فوربس الشهيرة التي صنفتها بهذا التصنيف مؤخراً.

 

12494146-6941221-image-m-44_1555708911895

 

كيم كارادشيان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان مع باريس هيلتون فى عيد ميلاد أختها كورتني الـ 40 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا