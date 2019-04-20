شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور هانى شاكر يحيي حفل غنائي لصالح مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيا أمير الغناء العربي هاني شاكر حفل غنائي خيري لصالح مرضي سرطان الثدي، أمس الجمعة حيث قدم وصلة من أجمل أغانية منها بلدي وعلي الضحكاية ويارتني ونسيانك صعب كده برضو يا قمر وهو انتي لسه بتسئلي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحضر الحفل نخبة من الفنانين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع، إلى جانب أكثر من 50 عالم من علماء الأورام بالعالم و أساتذة الأورام بمصر والوطن العربي.