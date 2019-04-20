شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كارول سماحة تقدم واحدة من أقوى حفلاتها بالتجمع وتحتفل بالجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية أمس الجمعة، على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، والذى شهد لأول مرة وجود العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام.

تألقت "كارول" على المسرح بإطلالة رائعة، حيث قدمت مجموعة من أعمالها المختلفة والتي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية بصحبة أوركسترا جورج قلته، وكان من مفاجآت الحفل استخدام العديد من التقنيات التكنولوجية التي تم تنفيذها لأول مرة والتي صاحبت كارول على مدار الحفل.

ووجهت كارول تحية كبيرة للعندليب وقالت:" الحلم إللي بنعيشه الليلة هو حلم من الزمن الجميل لأسطورة مصرية"، وقدموا سويا ديو لاغنية" ع قد الشوق".

وخلال الحفل، وجهت كارول التحية لزوجها رجل الأعمال وليد مصطفي على مجهوده من أجل تقديم الحفل بهذا النجاح ، وقالت: " لم أرى أحد يحب وطنه لهذا القدر مثل زوجي وليد الذي أتعلم منه الوطنية".

وتطرقت خلال الحفل لحصولها مؤخرا على الجنسية المصرية، وقالت: " أول بلد عربي احتضني بعد لبنان هي مصر، كما إنها احتضنتنى عاطفيا، وأحب احتفل بحصولي على الجنسية المصرية، وأتشرف ان أكون مصرية، فجميعنا تربى على الفن المصرى".

وعقب كلمتها شاركت العندليب عبر تقنية الهولوجرام أغنية "أحلف بسماها" وبصحبة المؤثرات التكنولوجية.

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الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين، ليلى علوي ، بشري وامير شاهين، هالة صدقي، بوسي شلبي، المنتجان جمال العدل وهشام عبدالخالق ومن الشخصيات العامة فتحى السباعى رئيس بنك الاسكان والتعمير، هديل صالح كامل والدكتور تامر وجيه وزوجته، ومن نواب مجلس النواب هانى نجيب.



كارول سماحة



كارول سماحة



كارول سماحة



كارول سماحة



كارول سماحة



كارول سماحة