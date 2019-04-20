شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تدلي بصوتها في ثالث يوم بسبب " حكايتي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء عامر لـ ”الخليج 365”، سأدلى بصوتى فى استفتاء التعديلات الدستورية فى ثالث أيامه والسبب فى ذلك انشغالى فى تصوير مسلسل "حكايتى" المقرر عرضه فى شهر رمضان على قنوات Cbc, ON E, Dmc, انتاج شركة سينرجى.

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وتابعت: كل انتخابات أو تعديل دستوى وأو انتخابات برلمانية كنت أول من يشارك فى العملية الانتخابية والتصويت لحبى لبلدى ووطنى، ولكن هذه المرة سأدلى بصوتى فى ثالث يوم لانشغالى بالتصوير، ولن أضيع فرصة المشاركة فى التعديلات الدستورية، ولن نعطى الفرصة لمن يسعى لخراب مصر.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، ويشارك فى بطولته أحمد بدير، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، وفاء عامر، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج شركة سينرجى.