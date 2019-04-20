محمد رشاد مع بيومي فؤاد في الاستوديو: "تعبتني معاك ياعم بيومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رشاد صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، برفقه الفنان بيومي فؤاد أثناء تواجدهما بأحد الاستوديوهات دون الكشف عن أي تفاصيل.

وعلق على صورته قائلًا: "تعبتني معاك ياعم بيومي، بعيدًا طبعًاعن صوتك العالمي، وإن التراك كله هيبقي بصوتك عشان نعرف نبيع، بس أنت جميل وشخصية طيبة وبشوشة، وأنا مبسوط إني قابلتك يا عالمي، تفتكروا أيه اللي هنعمله أنا وعم بيومي".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم بجانب عدد من النجوم من بينهم سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام، دلال عبد العزيز والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.