فيديو| استقبال حافل للأفينجرز بنهاية جولتهما الترويجية لفيلم "Endgame" في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر مخرجا فيلم "Avengers: Endgame"، الأخوين روسو، فيديو عبر حساباهما الرسمي على "إنستجرام"، أظهرا خلاله الاحتفاء الجماهيري الكبير لفريق عمل الفيلم أثناء الترويج له بالصين استعداداً لطرحه تجاريًا وعالميًا نهاية الأسبوع الجاري.

وأظهر الفيديو استقبال حافل لفريق عمل الفيلم وسط الموسيقي التصويرية الخاصة بسلسلة الأبطال الخارقين الأشهر في العالم، بحضور الآلاف من الجمهور الصيني الذي حرص على التواجد ، كما ظهر بالفيلم نجما الفيلم كريس هيمسورث والذي اشتهر بشخصية "Thor"، وكريس إيفانز الذي اشتهر بشخصية "Captain America".

وعلق روسو على الفيديو: "9000 معجب، يا لها من طريقة للانتهاء من الجولة الترويجية للفيلم، شكراً لكم".

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وقد حث مخرجا الفيلم الجمهور والمتابعين لسلسلة "Avengers" على عدم الانسياق وراء الشائعات والتسريبات للاستمتاع بالفيلم بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث "Avengers: Endgame" استكمالًا لأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" ونجاح العملاق ثانوس في تجميع الأحجار الأزلية الستة وإبادته نصف سكان كوكب الأرض، في محاولة أخيرة للمتبقين من الأفينجرز للوقوف أمامه.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسون، كريس ايفانز، كريس هيمسورث، بول رود، وجوش برولين.

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