بالصور- هاني شاكر لـ"الخليج 365": مشاركتنا في الاستفتاء تكشف للعالم غيرتنا على وطننا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أدلى نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر بصوته في أول أيام استفتاء التعديلات الدستورية، في إحدى مدارس منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وقال هاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشاركة النهاردة أنا باعتبرها واجب وطني على كل مصري؛ لأن النهاردة مشاركتنا ونزولنا بنرد بيها على كل المؤمرات اللي أعدائنا جوا مصر وبره مصر بيدبروها لينا، ونبين للعالم كله قد إيه المصري إنسان غيور على بلده".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.