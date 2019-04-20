على الرغم من بلوغه الثمانين.. "باتمان" سيظل شابًا للأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب ا):

اقتحم باتمان (الرجل الوطواط) عالم الكتب الهزلية عام 1939 بصدره الواسع وقناعه الأسود، ليعطي دفعة جديدة لعالم الشخصيات الخارقة الخيالية.

وظهر الفارس الأسود لأول مرة في 30 مارس 1939 في صفحات كتاب "Detective Comics# 27" . واخترع هذه الشخصية الكاتبان بوب كين،الذي ولد عام 1915 وتوفي عام 1998، والكاتب بيل فينجر، لصالح دار نشر ذا ناشونال كوميكس، التي أُطلق عليها لاحقا دي سي كوميكس .DC Comocs

وجعل الكاتب كين مدينة جوثام الكئيبة المظلمة مكان إقامة باتمان ونقطة انطلاقه.

ويخبئ قناع باتمان وجه المليونير بروس وين، الذي شهد مقتل والديه عندما كان ما زال طفلا، ومن ثم قرر أن يكرس حياته لمحاربة الجريمة.

وكان من المفترض أن يبث الرجل الوطواط الرعب في النفوس: فقد كانت ألوان الملابس التي يرتديها هي الأسود والرمادي، كان يستخدم حزامًا من أجل حمل الأسلحة فيه، وكان يرتدي قفازات، وله زوجان من الأجنحة الخشنة التي تم استبدالها فيما بعد بكاب.

وقال كين إنه استوحى شخصية باتمان من آلة الطيران التي اخترعها ليوناردو دا فينشي، الذي كان ينتمي إلى عصر النهضة والذي كان متعدد المواهب؛ فقد كان رسامًا، ومهندسًا، وعالم نبات، وعالم خرائط، وجيولوجيًا، وموسيقيًا، ونحاتًا، ومعماريًا وعالمًا إيطاليًا مشهورًا. كما استوحى كين شخصية الرجل الوطواط أيضا من أفلام وروايات، من بينها زورو ودراكولا وشخصية ذا فانتومThe Phantom ، التي نشرها في عام 1936 "لي فالك"، وهو كاتب، ومخرج مسرحي، وكاتب سيناريو، وفنان قصص مصورة، وروائي، ومنتج، ورسام رسوم متحركة من الولايات المتحدة.

وكان رمز الوطواط على صدر باتمان باللون الأسود فقط، ولكن خلال عام 1964 أصبح هناك خلفية باللون الأصفر البيضاوي، المألوف الآن. ومع مرور الوقت، حصل باتمان على تعزيزات ممثلة في روبن وباتجيرل وسيارة باتمان التي تتمتع بتكنولوجيا حديثة. وبالطبع ازدادت قائمة أعدائه، إذ أصبح باتمان يحارب الجوكر وذا بنجوين وكات وومان وريدلير.

وتم تكريم كين بعد وفاته بنجمة على ممر المشاهير في هوليود عام 2015، وكان ضمن حضور فعاليات التكريم زاك سنيدير مخرج فيلم (باتمان ضد سوبر مان: داون أوف جاستيس).

معجبو كين يشعرون بامتنان عميق للهدية التي قدمها للعالم، بحسب ما قاله سنيدير. وأضاف "كل شخص منا لديه باتمان تخيلي يلوح في الظل، وهذا إرث بوب".

الكتب الهزلية و المسلسلات التليفزيونية والأفلام وألعاب الكمبيوتر جعلت باتمان مشهورًا عالميًا. ووفقًا لسجلات جينيس للأرقام القياسية، لقد ظهر باتمان في أفلام أكثر من أي شخصية أخرى بالكتب الهزلية.

وظهر باتمان في ثمانية أفلام حركة في الفترة ما بين 1966 و2012، ولعب دوره عدد من الممثلين منهم مايكل كيتون وجورج كلوني وبن أفليك.

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وفي ثلاثية الأفلام التي أخرجها كريستوفر نولان، لعب كريستيان بيل دور باتمان مع هيث ليدجر الذي لعب دور الجوكر، وأدى دورًا أسطوريًا مكتملًا بوجه المهرج المثير للخوف في فيلم "ذا دارك نايت".

ولعب مايكل كيتون دور باتمان في الفيلم الذي أخرجه تيم بورتون، وأدى جاك نيكلسون دور الجوكر.

ولم تحقق كل نسخة من أفلام باتمان نجاحا، ففي عام 1997، تعرض فيلم "باتمان اند روبن" للمخرج جويل شوماخر، لانتقادات من جانب النقاد، قال جورج كلوني الذي أدى دور باتمان إنه لن يرتدي مجددا حلة مطاطية.

وتحتفل دار نشر دي سي للكتب الهزلية بعيد ميلاد باتمان الثمانين من خلال نشر نسختين خاصتين" Detective Comics #1000" و "Detective Comics : 80 Years of Batman".

ويتم الإعداد لإقامة عدد من الفعاليات حول العالم هذا العام، في يوم عيد ميلاد باتمان في21 سبتمبر، الذي يحمل شعار "Long Live the Bat".

وخلال هذا اليوم، من المقرر أن تشمل الاحتفالات عرض رمز الوطواط على مباني في مدن بأنحاء العالم.

كما سوف يتم تكريم ثلاثية أفلام نولان، إذ سوف تعرض شركة وارنر بروس الأفلام الثلاثة في دور عرض بخمس مدن أمريكية خلال شهر أبريل الجاري.

ويمكن للذين قاموا بشراء أول نسخة من كتاب هزلي لباتمان عام 1939 مقابل عشر سنات أن يجنوا ثروة الآن: فقد جرى إجراء مزاد على نسخة جيدة من هذا الكتاب في أمريكا عام 2010 مقابل مليون دولار.

وتتطلع الجماهير لعام 2021، عندما يعرض أحدث أفلام باتمان، من إخراج مات ريفز، "بلانت أوف ذا ابس" في دور العرض.

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع في وقت من الأوقات أن بن أفليك سيعود لتجسيد باتمان، إلا أنه يتردد الآن أن ريفز يبحث عن ممثل جديد وشاب، وفقًا لما قاله موقع ديدلاين المعني بأخبار هوليوود.

وعلى الرغم من بلوغه سن الثمانين، سيظل باتمان شابًا للأبد.