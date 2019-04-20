فيديو| سلمان خان يروج لفيلمه الجديد "Bharat" ويعلق: "في العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج نجم السينما الهندية، سلمان خان، لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما "Bharat" ونشر مقطع من الإعلان الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق عليه قائلاً:"في عيد الفطر"، وهي النسخة الهندية للفيلم الكوري "Ode to My Father" عام 2014.

وتدور أحداث الفيلم في وقت الحرب الكورية، حول صبي يقسم على الاعتناء بعائلته قرابة الـ60 عامًا.

ويشارك سلمان خان النسخة الهندية كاترينا كيف، ديشا بتاني، تابو، فارون داوان، والفيلم تم تصويره بالكامل في الهند ومن المقرر عرضه تجاريًا أول أيام عيد الفطر المقبل.

يذكر أن سلمان خان يواصل تصوير عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثالث لفيلم الأكشن "Dabangg"، وفيلم "Kick2" والمقررعرضهما نهاية العام الجاري.