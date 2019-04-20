تعرف على تفاصيل صفقة "Netflix" مع بيونسيه لفيلمها الوثائقي "Homecoming"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
أعلنت شركة "Netlfix" عن طرح الفيلم وثائقي للنجمة العالمية، بيونسيه بعنوان "Homecoming"، وذلك عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" الشهر الجاري.
وكشفت عن أفيش خاص بالفيلم الوثائقي يتضمن حفلات بيونسيه الغنائية وبالتحديد احتفالات "Coachella Music" عام 2018
وتسائل البعض حول الصفقة التي نجحت "Netflix" في إبرامها مع إحدى أهم نجمات الغناء في العالم، وسط تأكيدات من موقع "Variety" أن بيونسيه تلقت مبلغاً يقدر بـ60 مليون دولار لـ3 مشاريع سينمائية، كما حصلت الشركة المنتجة على الصور والفيديوهات الأرشيفية الخاصة بحفلاتها الغنائية.
وظهر بأحداث الفيلم عدد من النجوم بشخصياتهم الحقيقة، من بينهم زوج بيونسيه، جي زي.
يذكر أن بيونسيه تواصل تصوير أحدث أعمالها السينمائية هذا العام، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" والذي تقوم خلاله بالأداء الصوتي لشخصية "نالا"، والفيلم يعد أحد كلاسيكيات ديزني الكارتونية، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، منهم سيث روجن، دونالد جلوفر، جيمس إيرل جونز، وشيواتال إيجيوفور، ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا منتصف شهر يوليو المقبل.
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