بالصور- كيف دعا حكيم المصريين للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

التقطت عدسات "الخليج 365" صورًا للمطرب حكيم، أثناء تجوله بأتوبيس مكشوف في منطقة المهندسين لحث المواطنين على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية، والإدلاء بأصواتهم.

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وظهر حكيم ممسكًا بعلم مصر، مع إذاعة عدد من الأغاني الوطنية، منها أغنيته "أبو الرجولة"، التي كتب كلماتها تامر حسين، وصاغ لحنها عمرو مصطفى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.