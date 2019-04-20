قبل "المسيح".. نيقولا معوض يقدم النبي إبراهيم في "His Only Son"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمشاركة بدور رئيسي في فيلم عالمي يحمل اسم "His Only Son- ابنه الوحيد"، ليجسد من خلال الفيلم رحلة حياة النبي إبراهيم.

الفيلم من كتابة وإخراج ديڤيد هيلينج، ويعد هو المشاركة الرسمية الأولى للفنان اللبناني نيقولا معوض في فيلم عالمي، ومن المقرر أن يسافر إلى لوس أنجلوس في أمريكا يونيو المُقبل، على أن يتم طرحه في دور العرض الأمريكية.

Advertisements

كان نيقولا قد تعاقد مؤخرًا على تجسيد دور "المسيح" في فيلم "المسيح والآخرون"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية 2019.

يُذكر أن أخر أعمال نيقولا مسلسل "طلعت روحي" بمشاركة الفنانة إنجي وجدان ومن إخراج رامي رزق الله .

كما يُعرض له الآن على الشاشات العربية المسلسل اللبناني "الباشا" بمشاركة رشيد عساف وإخراج عاطف كيوان.