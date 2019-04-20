تامر عبدالمنعم يحث المصريين على الإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان تامر عبدالمنعم على المشاركة في أول أيام استفتاء التعديلات الدستورية، وأدلى بصوته في مدرسة الدقي الإعدادية بنات.
وقال في بيان صحفي "يجب علي كل المصريين المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في تلك اللحظات المهمة من تاريخ بلدنا العظيمة" .
من ناحية أخرى وبعد أن انتهى تامر من مشاكل مسلسل "الضاهر"، الذي كتبه وأنتجه وشارك ببطولته مع الفنان محمد فؤاد، يعكف الآن على كتابة مسلسل جديد باسم "مصريين الأرمن"، والذي تدور أحداثه في مطلع القرن العشرين حول أرمن مصر، إنتاج ماركيز هاوس، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل العمل في مؤتمر صحفي خلال الأيام المُقبلة.
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