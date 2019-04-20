بورا غولسوي يصبح أباً للمرة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 04:38 مساءً - يعيش الممثل التركي بورا غولسوي الشهير بمؤيد في مسلسل "عودة مهند" مع كيفانش تاتليتوغ، أسعد أيام حياته ،لإنجابه طفلاً ذكراً من زوجته نيلوفر غوربوز،واختارا له إسم "جيم". وجاء هذا المولود الأول لهما ثمرة حبهما وزواجهما الذي تم عام 2018 الماضي فجأة بدون سابق إنذار بحفل عائلي متواضع بسيط في فندق "بوتيك" بوسط اسطنبول.



وأنجبت نيلوفر غوربوز طفل بورا غولسوي في مستشفى خاص في "اسطنبول في الثلث الثاني من شهر إبريل- نيسان الجاري،وسبقت ولادتها الممثلة التركية الجميلة فهرية إفجين بيومين فقط،فوصفت الصحافة بأنه أسبوع مواليد المشاهير.



ويحقق مسلسل "إبنتي" الحالي للفنان التركي بورا غولسوي نسبة مشاهدة عالية، ويعتبر نجاحه،وتحوله من زوج إلى أب سعيد،عام 2019 نقطة تحول مهنية وعائلية مهمة في حياته.

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