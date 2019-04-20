تزامناً مع حفلها في جدة.. إليسا غاضبة وتهدد باتخاذ إجراء صارم

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، تهديداً باتخاذ إجراء صارم، أمس الجمعة ، تزامناً مع حفلها الغنائي في جدة .
وهددت إليسا أنها ستقوم بحظر كل شخص من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في حال سخريته من ديانتها.
وكتبت غاضبة في تغريدة لها: ” كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا”.
جاء تهديد إليسا تزامنا مع إحيائها لحفل في فندق “هيلتون جدة”، مساء أمس الجمعة، والذي شاركها فيه المطرب العراقي، ماجد المهندس.
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