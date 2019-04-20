شاهد: جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية.. “مثيرةٌ للاشمئزاز”.. بماذا أغضبته؟

تعرّضت المذيعة الأمريكية لورا إنغرام للسُّباب من قبل النجم جاستن بيبر، بعد قيامها بالضحك أثناء تغطية جنازة مغني الراب الأمريكي نيبسي هوسل، وهي لفتة اعتبرها الكثيرون عدم احترم للميت. ووصف بيبر، مذيعة فوكس نيوز بأنها “مثيرة للاشمئزاز تمامًا” وطالب بإطلاق سراحها من الشبكة الأمريكية. وقال نجم البوب البالغ من العمر 25 عامًا على “إنستغرام”: “لورا إنغرام كانت مقزّزة بسبب ما فعلته على التلفزيون الوطني، كيف تجرؤ على الضحك على شخص متوفى، لا يهم من هو، ولكن عدم احترام شخص في المجتمع هل مقبول بين الناس؟”.

وتابع: “ألا تفكر في الأسرة التي فقدت للتو عزيزًا، إنه أمر سخيف ويجب أن يتم طردك من العمل”، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ودعا جاستن بيبر إلى مقاطعة شبكة “فوكس نيوز” إذا لم يقطعوا علاقاتهم مع هذه المذيعة. وخلال برنامج The Ingraham Angle الذي تم بثه يوم الجمعة الماضي، ضحكت المذيعة البالغة من العمر 55 عامًا بشكل ملحوظ وهي تُغطي نصب المغني الراحل الذي كان قد أقيم في لوس أنجلوس في اليوم السابق. وقالت: “بالأمس في لوس أنجلوس، اصطف الآلاف في الشوارع ليقولوا وداعًا لمغني الراب نيبسي هوسل”. كان مغني الراب الأمريكي نيبسي هاسل، المرشح لجائزة غرامي، قد قتل إثر إطلاق النار عليه خارج متجر ملابسه في 31 مارس الماضي.